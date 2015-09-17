"Укроборонпром" запустить "Дозор-Б" в серійне виробництво в жовтні

"Військові випробування розпочаті ще місяць тому. За попередніми прогнозами, ми повинні вийти на жовтень – початок листопада", – повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.

Пінькас також додав, що Львівський бронетанковий завод вже готовий до початку виробництва "Дозорів", але ще не до кінця затверджено технічні вимоги замовника машин – Міністерства оборони України.

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"Є певні побажання замовника – Міноборони – щодо деяких комплектуючих. Наприклад, інша панель приладів, ніж та, яка закладена в проектній документації. Всі технічні побажання замовника допрацьовуються шляхом внесення змін у технічну документацію і допрацьовуються по ходу випробувань. До серійного виробництва завод вже готовий – ми могли б вже зараз приступити до його виробництва. Але починати виробництво, якщо немає повного узгодження з армією, не має сенсу", – пояснив Пінькас.

При цьому він не назвав розрахункову вартість бронемашини, уточнивши лише, що "Дозор" в чотири рази дешевше закордонних аналогів.

«Дозор» за ціною майже в 4 рази дешевше будь-якого американського або європейського аналога. Не можу назвати ціну, тому що вона варіюється в залежності від контракту. Але можу сказати, що найближчий до нас конкурент коштує в районі 350 тисяч євро", – сказав Пінькас.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Пінькас повідомляв, що бронемашини "Дозор-Б" надійдуть в українську армію вже у березні поточного року. Відповідно до заявлених на початку року керівництвом "Укроборонпрому" планів, в 2015 році концерн повинен випустити 150 машин "Дозор-Б".

Пізніше, в червні поточного року, за затримку виробництва бронемашин "Дозор-Б" був звільнений директор Львівського бронетанкового заводу.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.