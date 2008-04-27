Рятувальники знайшли тіла двох моряків на піднятому ”Нафтогазі-67”

Китайські рятувальники на піднятому з дна Південно-Китайського моря судні "Нафтогаз-67" виявили тіла двох із зниклих безвісти моряків, повідомляє "5-й канал".

Після підняття судна китайські фахівці ще вісім годин викачуватимуть з нього воду. Тільки після проведення необхідних розслідувань "Нафтогаз-67" відправлять на берег.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно "Нафтогаз-67" 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем "Яохай" неподалік від Сянгана (Гонконгу) в Південно-Китайському морі. Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. З 25 членів екіпажа, 24 з яких - громадяни України, семеро були врятовані. Раніше водолази виявили на борту судна тіла трьох моряків, 15 чоловік числилися зниклими без вісті.