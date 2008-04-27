За даними ЗМІ, пірати отримали за іспанських заручників від 1 до 1,2 млн. євро

Уряд Іспанії заявляє, що не платив викуп за звільнення екіпажу іспанського риболовного траулера "Плайя де Бакіо", захопленого піратами Сомалі тиждень тому. Утім, представник іспанського уряду наголосив, що нічого не знає про виплату викупу господарями судна.

У суботу судно залишило небезпечний район узбережжя Сомалі, а з 26 людей, які були на борту, ніхто не постраждав.

За даними іспанських ЗМІ, викуп склав один мільйон євро. За словами офіційного представника Сомалі, який послалося на розвідувальні дані, пірати одержали мільйон двісті тисяч доларів.

Риболовецький траулер "Плайя де Бакіо", 13 членів екіпажа якого іспанці і стільки ж - африканці, був захоплений піратами 20 квітня за 400 кілометрів від узбережжя Сомалі. У квітні цього року в Аденській затоці були захоплені також французька круїзна яхта "Ле Понан" і дубайське судно "Аль-Каледж". Яхту вдалося звільнити після сплати викупу, а "Аль-Каледж" був відбитий в результаті штурму.