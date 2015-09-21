У США відкрили перший в країні пам'ятник Небесній Сотні (фото)

Як повідомляє медіа-портал української діаспори Vidia, пам’ятник встановили поряд з Українською православною церквою Святого Андрія у Блумінгдейлі поблизу Чикаго.

Церемонію освячення проводив Святійший Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет.

Урочисте відкриття було здійснене за участі міністра фінансів України Наталії Яресько, генерального консула України в Чикаго Лариси Герасько, губернатора штату Іллінойс Брюса Раунера та конгресмена Пітера Роскам.

На церемонії відкриття були також зачитані листи-привітання сенаторів Джона МакКейна та Марка Кірка.

Нагадаємо, спорудження монумента підтримав сенатор Джон МакКейн. А Українська громада долучилася збором коштів на спорудження пам’ятника Небесній Сотні в Чикаго.