Розгляд апеляційної скарги на продовження арешту підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий судової колегії суду Олексій Леванчук.

Зокрема, сьогодні під час судового засідання адвокат Медведька Андрій Федур у своїх клопотаннях просив суд визнати експертизу ДНК, яка відбиралась у підозрюваного для підтвердження його участі в убивстві недопустимим доказом, оскільки вона проводилася у незаконний спосіб і насильницьким шляхом з боку правоохоронних органів.

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У той же час судова колегія відмовила в задоволенні клопотання, яке оголосив адвокат підозрюваного. Враховуючи такий перебіг подій, Федур заявив відвід всьому складу колегії, обгрунтовуючи це тим, що суд упереджено підійшов до вирішення питання.

Крім того, сторона захисту підозрюваного наполягала на тому, що на їхнє переконання, оголошена їхньому клієнту підозра грунтується не на доказах, а на припущеннях.

Виступаючи на судовому засіданні, адвокат висловив думку, що «почерк вбивства Бузини схожий на вбивство Гонгадзе». При цьому він аргументував свою думку тим, що до вбивства Гонгадзе за ним здійснювалось зовнішнє спостереження з автомобіля іноземного виробництва з німецькими номерами. А за Бузиною, за словами Федура, також стежили з іномарки, але на авто з італійським номерами.

Адвокат зазначив, що в сторони захисту є наявні свідчення того, що саме такий автомобіль стежив за Бузиною незадовго до його вбивства. А тому, на думку Федура, можна припустити про однакові риси виконання вбивства Гонгадзе та Бузини.

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Після виступу сторін учасників процесу колегія суддів вирішила з урахуванням на пізній час (близько 21 год) оголосити перерву до 14.00 25 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Андрій Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.

Шевченківський райсуд Києва 13 та 14 серпня прийняв рішення про продовження арешту Медведька та Поліщука ще на два місяці - до 10 жовтня.

Захист оскаржив рішення суду.