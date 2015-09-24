Затриманому на "Каланчаку" севастопольському екс-депутату загрожує до 15 років за держзраду – прокурор АР Крим

Про це повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим при Генпрокуратурі України Назар Холодницький, передає Крим.Реалії.

За словами Холодницкого, санкція статті, за якою затриманий Галичий, передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років.

«Він (Галичий – КР) звинувачується в тому, що в березні 2014 року, будучи депутатом Севастопольської міської ради, брав участь у засіданнях Севастопольської міської ради, створював кворум і голосував за проведення незаконного «референдуму» на території Севастополя та Автономної Республіки Крим. Пізніше, після проведення так званого цього референдуму голосував за приєднання міста Севастополя як міста федерального значення в складі Російської Федерації. Таким чином, він своїми діями вчинив державну зраду, тобто, сприяв ворогові в анексії нашої території», – розповів прокурор.

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За його словами, зараз слідство встановлює, що севастопольський екс-депутат робив на території України

Холодницький також зазначив, що під час затримання Галичий був на машині з родичами, але затриманий тільки він один.

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 вересня на пункті перетину Каланчак між Кримом і материковою Україною працівниками ГПУ (прокуратури АР Крим) спільно з ДПСУ затримано одного з депутатів Севастопольської міськради, який підозрюється у державній зраді.