Окупаційна влада Севастополя відмовилась оголосити сьогодні вихідний з нагоди свята Курбан-байрам

Як повідомляє Радіо Свобода, у приймальні окупаційного уряду Севастополя підтвердили, що 24 вересня є робочим днем і ніяких додаткових рішень щодо цього не ухвалювали.

Відповідно, севастопольці, які є адептами ісламу, змушені будуть піти на роботу, що суперечить основним мусульманським релігійним постулатам.

У коментарі «Крим.Реалії» перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял повідомив, що представницький орган кримських татар негативно ставиться до такого рішення керівництва Севастополя і вважає таку позицію неконструктивною.

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«Позиція міської влади не є конструктивною і не сприятиме розвитку гармонії між народами, що населяють місто. У Севастополі багато членів державної влади, як законодавчої, так і виконавчої, дотримуються вкрай правих поглядів, до яких можна віднести різні форми прояву шовінізму», – сказав Джелял.

Він додав, що публічного протесту серед кримських татар у севастопольському регіоні не буде, проте «логіка дій севастопольської влади викликає великі питання».

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Курбан-байрам – традиційне мусульманське свято, визнане у Криму регіональним, відповідно, дата, на яку він випадає, є вихідним днем. Цього року святкування припадає на 24-27 вересня.

Минулого року окупаційна влада Севастополя ухвалила рішення про те, що дата святкування Курбан-байраму буде святковою. Аналогічне рішення стосувалось і свята Ураза-байрам.