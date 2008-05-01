У ДТП в Єгипті загинула українка - МЗС

Одна громадянка України загинула у ДТП в Єгипті, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України.

За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, сьогодні близько 6-ї години ранку на автостраді Шарм Ель-Шейх – Каїр сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали громадяни України, Росії, Канади та Італії.

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням на різкому повороті, внаслідок чого автобус з 40 пасажирами перекинувся і зайнявся.

Через пожежу загинуло 8 пасажирів, серед яких громадянка України, і близько 20 осіб отримали пошкодження і травми різного ступеню тяжкості та були розміщені у трьох прилеглих до місця ДТП госпіталях. Особи загиблих пасажирів на даний час ідентифікуються.

Консульський відділ Посольства України в АРЄ вживає відповідних заходів для надання повноцінної медичної допомоги українським громадянам.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Єгипті і Департаменті консульської служби МЗС України.