Аваков вважає, що комбату, який готував на нього замах, потрібно дати можливість захистити себе

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував журналістам у Харкові причину внесення застави за Янголенка.

“Життя важка штука, воно не буває чорно-білим. Є матеріали слідства та обвинувачення, яке висунула Служба безпеки України деяким хлопцям з добровольчих батальйонів, в тому числі Янголенку. Так, я бачив ці матеріали, так, вони дають підстави для того, щоб слідчий розбирався. З іншого боку я створив ці батальйони, я знаю цих хлопців. Я з ними був на лінії фронту: і з Андрієм Янголенком, в тому числі, і з Інною Янголенко, в тому числі. Я думаю, що вистачить достатнього у нашого суспільства людяності, щоб дати можливість цій людині захистити себе і цій людині змінитися. Це була та причина, через яку я вніс заставу”, - сказав Аваков.

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Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.