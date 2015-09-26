У Львівській області знайдено застреленим президента одного з комерційних банків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВС України у Львівській області.

«25 вересня вранці неподалік від села Раковець Пустомитівського району Львівщини з вогнепальними ушкодженнями виявлено тіло 49-річного жителя Київської області, який безвісти зник 18 вересня 2015 року на Львівщині. За підозрою у вбивстві увечері цього ж дня, 25 вересня, працівники міліції затримали у Львові 29-річного киянина, який працював водієм президента банку і повідомив правоохоронні органи про його зникнення!, - йдеться у повідомленні.

Попередньо слідство встановило, що підозрюваний на грунті неприязних відносин скоїв вбивство із застосуванням вогнепальної зброї, тіло сховав поблизу села Раковець, автомобіль «Range Rover», на якому працював і який належав загиблому, спалив.

29-річному жителю Києва оголошено про підозру за скоєння умисного вбивства та знищення майна (автомобіля «Range Rover») і обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Проводиться ряд експертиз. Всі обставини і мотиви злочину встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня до працівників міліції надійшла заява від жителя Києва про те, що 20 вересня він, будучи водієм президента АКБ «Аркада», разом з ним приїхав до Львова та став свідком того, як чоловік вийшов з автомобіля, пересів в інший автомобіль, при цьому віддавши розпорядження йому як водію, залишити ключі та автомобіль певній особі, і після цього зник та не виходить на зв`язок.

Чоловік звернувся до правоохоронних органів, щоб встановити місцезнаходження зниклого президента банку.

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У прес-службі ГУ МВС у Львівській області УНІАН підтвердили інформацію про те, що до Сихівського райвідділу міліції Львова надійшла заява про зникнення людини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 115 ККУ (умисне вбивство).

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21 вересня у лісовому масиві біля села Раковець виявили обгорілий автомобіль президента комерційного банку «Аркада».

Головне управління МВС у Львівській області оголосило розшук безвісти зниклого Сергія Сущева.

Офіційне оголошення про розшук банкіра 24 вересня було оприлюднено на офіційному сайті обласного управління міліції.