Міліція заперечила повідомлення про знайдене під Львовом тіло київського банкіра

Про це повідомили у прес-службі управління МВС у Львівській області.

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Зазначається, що поблизу села Раковець у Пустомитівському районі знайшли лише спалений автомобіль БМВ, що належить 49-річному фінансисту, безвісно зниклому 18 вересня.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що під Львовом знайшли тіло зниклого напередодні глави київського банку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сущев 18 вересня перебував у справах у Львові, де зник безвісти.