Міліція заперечила повідомлення про знайдене під Львовом тіло київського банкіра

12:33, 23 вересня 2015
Суспільство
403 0

Правоохоронці заперечують інформацію про те, що президента київського банку «Аркада» Сергія Сущева виявили мертвим у селі Раковець.

милиция, МВС / vinnitsaok.com.ua

Про це повідомили у прес-службі управління МВС у Львівській області.

Читайте такожНа Львівщині зник президент одного з київських банків, його згорілий автомобіль знайшли у лісі

Зазначається, що поблизу села Раковець у Пустомитівському районі знайшли лише спалений автомобіль БМВ, що належить 49-річному фінансисту, безвісно зниклому 18 вересня.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що під Львовом знайшли тіло зниклого напередодні глави київського банку.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сущев 18 вересня перебував у справах у Львові, де зник безвісти

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter