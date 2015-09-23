Міліція заперечила повідомлення про знайдене під Львовом тіло київського банкіра
12:33, 23 вересня 2015Суспільство
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Правоохоронці заперечують інформацію про те, що президента київського банку «Аркада» Сергія Сущева виявили мертвим у селі Раковець.
У міліції спростували інформацію про знайдене тіло / vinnitsaok.com.ua
Про це повідомили у прес-службі управління МВС у Львівській області.
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Зазначається, що поблизу села Раковець у Пустомитівському районі знайшли лише спалений автомобіль БМВ, що належить 49-річному фінансисту, безвісно зниклому 18 вересня.
Сьогодні ЗМІ повідомили, що під Львовом знайшли тіло зниклого напередодні глави київського банку.
Раніше УНІАН повідомляв, що Сущев 18 вересня перебував у справах у Львові, де зник безвісти.
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