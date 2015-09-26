Стартував набір до нової поліції Краматорська і Слов'янська

За словами прем’єра, завдання для нових поліцейських в Краматорську і Слов'янську будуть складнішими, ніж в Києві, Харкові, Одесі та інших містах, повідомляє Урядовий портал.

«Лінія фронту надто близько. І тому виклики для поліцейських Краматорська і Слов'янська потребують додаткових знань, тренувань і уваги», - зауважив Яценюк.

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Він підкреслив, що нова поліція означає в першу чергу новий рівень безпеки для кожного з краматорчан, «нове ставлення поліцейського до кожного жителя міста, нові принципи спілкування між поліцейським і громадянином, і нова відповідальність - як поліцейського, так і громадянина».

При цьому прем’єр вкотре наголосив, що створення нової патрульної поліції – це «один із кроків, які змінюють країну».

«Реформа поліції – це тільки один з елементів. Далі, звичайно, - суди, прокуратура, вся правоохоронна система. У тому числі - реформа соціального сектору, реформа бюджету», - сказав Яценюк.

ЯкповідомлявУНІАН, сьогодні у Харкові принеслиприсягублизько800новихпатрульнихполіцейських.