У Представництві ЄС запевняють, що рішення по візовій лібералізації з Україною вже ухвалено

Про це він заявив під час конференції в Міжнародному центрі перспективних досліджень, пише Європейська правда.

"Ми сьогодні не оговорюємо, чи отримає Україна лібералізацію візового режиму. Питання в тому, коли це станеться", - стверджує Нафтанайла.

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Як відомо, за термінологією ЄС, зафіксованою у двосторонніх документах, лібералізація у контексті ПДВЛ – це скасування короткострокових віз до всіх країн ЄС, крім Британії та Ірландії, для подорожуючих з України.

Представник ЄС не став уточнювати, які завдання ще має виконати Україна, але запевнив, що український уряд, формуючи свої плани щодо виконання ПДВЛ, "достатньо коректно" називає ці завдання.