В Україні викрили транснаціональну групу "чорних" трансплантологів

Служба безпеки України спільно з міліцією затримала трьох громадян України та громадянина однієї з країн Сходу – членів транснаціонального організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на незаконній трансплантації органів людини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники, маючи зв’язки у медичних закладах країн Азії, впродовж 2013–2015 років вербували на території України потенційних донорів нирок серед малозабезпечених селян. Потім донорів переправляли через кордон для участі у незаконних операціях з трансплантації органів.

Усього злочинці встигли переправити через кордон 25 донорів – громадян України та країн близького зарубіжжя, повідомляє СБУ.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 143 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.