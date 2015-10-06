Суд дозволив затримати розшукувану винуватицю смерті репера Ларсона

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Шевченківський райсуд столиці 05.10.15 задовольнив узгоджене з прокурором клопотання слідчого і дав дозвіл на затримання підозрюваного у скоєнні ДТП, в результаті якого загинув музикант і волонтер Сергій Ларькін», - йдеться в повідомленні.

У постанові суду сказано: «Дозволити затримати підозрювану С. з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою».

Жінка оголошена в розшук, проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення її місцезнаходження. У зв'язку з тим, що водій не з'явилася до слідчого, їй направлено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталося 17 вересня у Києві на розі вулиць Митрополита Василя Липківського і Кудряшова. Жінка за кермом автомобіля Cadillac Escalade в порушення правил дорожнього руху, не пропустив зустрічний транспорт та скоїла наїзд на мотоцикліста. Потерпілим виявився 37-річний Ларсон, який від отриманих травм 26 вересня помер у лікарні.

У міліції Києва заявили, що учасниця ДТП відмовляється давати свідчення, посилаючись на ст. 63 Конституції України.