Україна сподівається найближчим часом звільнити українських заручників з полону в Луганську - Геращенко

Про це Геращенко написала у Facebook.

"Якщо говорити про підсумки (засідання) гуманітарної підгрупи, то сподіваюся на те, що днями вдасться звільнити заручників, що перебувають у Луганську. Вимагаємо звільнення всіх незаконно утримуваних (українських заручників - УНІАН), що їх тримають у Донецьку", - повідомила Геращенко.

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Також українська сторона особливу увагу сьогодні у Мінську присвятила темі полонених на території Росії, де у в'язницях перебувають щонайменше 10 українців.

"Ми вимагаємо допустити до них МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста) і вийти на механізм їхнього звільнення", - заявила Геращенко.

Вона поінформувала, що українська сторона спрямувала понад 130 дипломатичних нот, прийняла 30 офіційних заяв з вимогою звільнити українських громадян.

Окрім того, за словами Геращенко, на зустрічі робочої підгрупи з питань безпеки контактної групи ключовою темою було розмінування територій на Донбасі.