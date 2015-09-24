Тука просить Литву допомогти у розмінуванні Луганщини

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука звернувся до Литовської Республіки з проханням допомогти у розмінуванні території Луганської області.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, прохання було озвучене на сьогоднішній зустрічі Туки з делегацією Посольства Литовської Республіки в Україні.

"Хочу в першу чергу подякувати за ту допомогу, яка була надана Литвою, за дипломатичну допомогу у процесі ведення переговорів у Мінську. Сьогодні з ранку мені повідомили, що в Мінську досягнута принципова домовленість про проведення відновлювальних робіт, пов'язаних із ремонтом пошкоджених ліній електропередач. Це дуже важливе питання для всієї Луганської області, оскільки на сьогодні вся область живиться від однієї лінії, яка не раз була пошкоджена", - відзначив керівник ВЦА.

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Він також відзначив: "На даний момент одна з основних проблем у нас в регіоні - це забезпечити розмінування прифронтових територій для проведення ремонтних робіт. Я хотів би звернутися до вас з проханням у найкоротші терміни направити в Луганську область групи саперів, які б допомогли нашим саперам провести розмінування небезпечних ділянок".

Також Тука попросив делегацію реалізовувати програму, завдяки якій діти з Луганської області могли б виїжджати на канікули в Литву і країни ЄС на відпочинок.

«Ми сьогодні були на Луганській ТЕС і там почули про проблему щодо лінії електропередач. Спасибі за ваші прохання, ми їх обов'язково розглянемо. Наша мета, на даний момент, знайти інфраструктурні проекти, для реалізації яких ми могли б залучити наші ресурси і навіть залучати інші країни», - сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Литви Марюс Януконіс.