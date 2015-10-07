Посол України: виставка у Ризі, присвячена Майдану, попри все буде проведена

Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Латвії Євген Перебийніс.

"У Ризі здійснено акт вандалізму щодо виставки "Люди Майдану". Це все, на що здатний "русский мир". Але виставка буде, нехай не сумніваються", - йдеться в повідомленні.

У Ризі здійснено акт вандалізму щодо виставки "Люди Майдану". Це все, на що здатний "русский мир". Але виставка буде, нехай не сумніваються — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) October 6, 2015

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Також Перебийніс зазначив, що голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс засудив напад на виставку.

"МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс у розмові зі мною засудив вандалізм щодо виставки "Люди Майдану" в Ризі і запевнив, що злочинці будуть покарані", - написав Перебийніс.

МЗС Латвії @edgarsrinkevics у розмові зі мною засудив вандалізм щодо виставки "Люди Майдану" в Ризі і запевнив ,що злочинці будуть покарані — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) October 6, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, невідомі розгромили фотовиставку «Люди Майдану», що проходить біля будівлі уряду Латвії. Збиток склав близько €25-30 тис. За фактом події порушено кримінальну справу.