Російська авіація в Сирії у вівторок здійснила близько 20 бойових вильотів - Міноборони РФ

Про це сказав журналістам офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Екіпажі Су-34, Су-24М і Су-25 завдали ударів по 12 об'єктах тилової інфраструктури, пунктів управління, таборах підготовки і баз бойовиків терористичних угруповань "Ісламської держави", - сказав він на брифінгу в Національному центрі управління обороною РФ.

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Зокрема, за словами Конашенкова, пара російських штурмовиків Су-25 завдала удару по польового табору ІД, де готували іноземних бойовиків угруповання. Табір розташовувався в районі Кафер-Авайд (провінція Ідліб), уточнив він.

"В результаті повітряного удару відзначено численні руйнування будівель і споруд, що використовувалися терористами для зберігання вибухових речовин, матеріально-технічних і продовольчих запасів", - зазначив Конашенков.

Також, за його словами, Су-24М знищили завод з виробництва боєприпасів для "Ісламської держави" недалеко від Дамаска, крім того, бетонобойними авіабомбами було знищено два командних пункти бойовиків поблизу Дейр-ез-Зор.

Ще один опорний пункт ІД, за даними Міноборони РФ, в районі населеного пункту Гмам (провінція Латакія) був атакований бомбардувальниками Су-34.

Як відомо, російська авіація почала наносити точкові удари по території Сирії 30 вересня. У авіагруповання Повітряно-космічних сил РФ в Сирії увійшли понад 50 літаків і вертольотів.