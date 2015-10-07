Шокін пропонує залучити фахівців США до розслідування справи "діамантових прокурорів"

Таку пропозицію Шокін висловив під час зустрічі з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, повідомили в прес-службі ГПУ.

«Генеральний прокурор висловив пропозицію щодо залучення американських спеціалістів із вивчення, надання практичної допомоги та вироблення рекомендацій щодо розслідування кримінального провадження стосовно Шапакіна і Корнійця», - зазначається в повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили стан розслідування кримінального провадження щодо зазначених колишніх працівників прокуратури. Шокін висловився за те, що ця справа повинна бути направлена до суду у можливо стислі строки.

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У свою Чергу, посол США наголосив, що ця справа має розслідуватись без зовнішнього тиску та впливу, у відповідності з принципами верховенства права, але в той же час із забезпеченням максимальної незалежності працівників, які її розслідують.

Як повідомляв УНІАН,16 липня Шокін звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

Їх обох було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності.

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«Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.