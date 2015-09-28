У ГПУ сподіваються, що справу "діамантових прокурорів" передадуть до суду за місяць-півтора

Про це заступник генерального прокурора України Віталій Касько повідомив у коментарі телеканалу «112. Україна».

«Справа так званих «діамантових прокурорів» розслідується. Нам, я думаю, лишилось у межах місяця-півтора, щоб завершити всі необхідні експертизи і додаткові слідчі дії для того, щоб основний масив кримінального провадження пішов до суду. Буде ще декілька кримінальних проваджень, по яких ми будемо продовжувати розслідування, оскільки вони потребують поглибленої перевірки… Але основний масив піде в суд, за нашими підрахунками, в рамках місяця-півтора», - заявив він.

Касько також зазначив, що Генпрокуратура ще має багато напрацювань.

«Найближчим часом ви побачите свіжі затримання і свіжі кримінальні провадження», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. 31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив з Шапакіна та Корнійця з органів прокуратури.

21 липня Апеляційний суд Києва зберіг Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту та змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн.