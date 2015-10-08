До України прийшло осіннє похолодання: у столиці сьогодні +9
07:35, 08 жовтня 2015Суспільство
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У четвер на всій території України опадів не передбачається, синоптики пообіцяли від +6 до +17.
В Україні похолодало / Фото УНІАН
Про це повідомили у Гідрометцентрі при ДСНС.
На сході країни температура буде триматися біля позначок від +6 до +9, у центрі - від +6 до +9.
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У південних областях очікується від +9 до +13, у західних - від +7 до +15, у північних регіонах - від +6 до +9.
У столиці сьогодні повітря прогріється від +7 до +9, без опадів.
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