Нацрада задовільнила скаргу 1+1 медіа

Згідно моніторингу, здійсненого юридичною фірмою «Віндекс», одразу кілька місцевих телеканалів транслювали фільми та серіали права на показ яких належать провідним українським каналам.

На засіданні було прийнято рішення провести непланові перевірки одеських каналів. Хоча деякі з них уже визнали свою провину, але є і такі, що заперечують факт піратства.

«1+1 медіа була однією з ініціаторів проекту боротьби з піратством «Чисте небо» і при підборі ефірного контенту ми завжди залишаємось в правовому полі. Сподіваємось прийняте сьогодні на засіданні рішення буде втілено і порушники покарані. Проте вважаємо за необхідне направити відповідний позов до суду про порушення авторських прав», - прокоментував Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа