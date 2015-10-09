У вдови Гонгадзе загинув батько
09:42, 09 жовтня 2015Суспільство
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Журналістка Мирослава Гонгадзе, вдова Георгія Гонгадзе, сьогодні повідомила про загибель свого батька Володимира Петришина.
У Мирослави Гонгадзе загинув батько / Фото УНІАН
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
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"Сьогодні загинув мій батько Володимир Петришин. Завжди турботливий, повний енергії, шалено працьовитий і кришталево чесний чоловік", - йдеться у повідомленні журналістки.
Друзі, сумна звістка. Сьогодні загинув мій батько , Володимир Петришин. Завжди турботливий, повний енергії, шалено праць...Posted by Myroslava Gongadze on 8 октября 2015 г.
При цьому Мирослава Гонгадзе не розкрила жодних деталей події.
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