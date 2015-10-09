У вдови Гонгадзе загинув батько

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні загинув мій батько Володимир Петришин. Завжди турботливий, повний енергії, шалено працьовитий і кришталево чесний чоловік", - йдеться у повідомленні журналістки.

Друзі, сумна звістка. Сьогодні загинув мій батько , Володимир Петришин. Завжди турботливий, повний енергії, шалено праць... Posted by Myroslava Gongadze on 8 октября 2015 г.

При цьому Мирослава Гонгадзе не розкрила жодних деталей події.