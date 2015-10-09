На вихідних українців чекає відчутне похолодання

За повідомленням Гідрометцентру, 10 жовтня на більшій частині території України буде без опадів, а 11 жовтня дощі очікуються на Заході і Півдні.

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У східних областях 10 жовтня температура вдень буде від +5 до +10, вночі - від -1 до -5. У центральних - від +6 до +10, а вночі від -3 до -5. У південних - від +8 до +14 вдень і від +1 до +8 вночі. У західних - від +6 до +14 вдень і -1 до -5 вночі, у північних від +5 до +9, а вночі від -2 до -5.

У Києві без опадів, температура вдень становитиме від +5 до +7, вночі буде від -2 до -4.

11 жовтня у західних областях максимум буде +7, мінімум -6, в північних, східних і центральних областях - вдень +7, вночі -6, у південних - від +12 вдень, до -4 вночі.

У Києві без опадів, температура вдень становитиме від +6 до +8, вночі від -3 до -5.