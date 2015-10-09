Біля будинку нардепа Ківалова в Одесі пролунав вибух

Про це повідомляє видання Таймер.

Увечері 9 жовтня в приватному будинку по вулиці Тінистій, 18, де проживає Сергій Ківалов, прогримів вибух.

Невідомі закинули вибуховий пристрій через паркан. Поки неясно, що саме це було. Пошкоджені вікна будинку, а на землі видно закопчену пляму діаметром близько 30 сантиметрів.

Жертв та постраждалих немає. На місці працюють співробітники міліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, Українська морська партія висунула кандидатом в мери Одеси депутата Верховної Ради Сергія Ківалова.

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Довідка УНІАН. Сергій Ківалов народився 1 травня 1954 року. Депутат Верховної Ради III-VIII скликань. Доктор юридичних наук, професор, почесний президент національного університету «Одеська юридична академія», засновник Міжнародного гуманітарного університету (приватний вуз, Одеса).

Член Партії регіонів з 2007 по 2014 рр., в даний час – член Української морської партії.