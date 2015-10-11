На Житомирщині у ДТП загинуло шестеро молодих людей (фото)

Шестеро молодих людей віком від 15 до 18 років загинули і ще одна дістала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в суботу, 10 жовтня, близько 23.30 на Житомирщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Житомирської області, на 187 км автодорозі Київ-Чоп зіткнулися «ВАЗ-2101» та «Toyota Land Kruiser».

За попередніми даними водій «ВАЗу» перед початком руху на головну дорогу не переконався, що це буде безпечним маневром.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та п’ятеро пасажирів автомобіля «ВАЗ-2101» (всі молоді люди віком від 15 до 18 років), від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Пасажир автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER» отримала тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП.

За словами керівника прес-служби УДАІ України в Житомирській області Василя Кравцова, аварія сталася у Червоноармійському районі Житомирщини.

Також за фактом загибелі людей міліція відкрила кримінальну справу, проводиться розслідування. Водій автомобіля «Toyota Land Kruiser» не постраждав. Його дружину з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до центральної Червоноармійської районної лікарні.

В даний час лікарі надають їй необхідну допомогу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, після вказаної аварії рятувальники деблокували тіла двох загиблих з пошкодженого внаслідок ДТП автомобіля.

«10 жовтня о 22:25 на пункт зв’язку 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Червоноармійськ надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у ДТП, що сталася на 187 км траси Київ-Чоп, біля села Березова Гать. До служби порятунку «101» повідомлення надійшло від диспетчера станції швидкої допомоги. Легковий автомобіль «ВАЗ-2101» зіткнувся із позашляховиком «Toyota Land Cruiser»»,- йдеться у повідомленні.

На момент прибуття чергового караулу бійців ДСНС стало відомо, що двох пасажирів внаслідок зіткнення автомобілів викинуло на проїжджу частину, ще двох загиблих дістали очевидці аварії.

Необхідна була допомога у деблокуванні ще двох загиблих пасажирів. Їхні тіла рятувальникам вдалося вивільнити із пошкодженого автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту.