Журнал Національної академії наук опублікував статтю сепаратистського характеру

Про це на своїй сторінці у facebook написала оглядач відділу освіти, науки, медицини та екології газети "Дзеркало тижня" Оксана Онищенко, передає «Українська правда».

Це просто немає слів. Щойно мені надіслали дуже цікаві публікації із наукового академічного журналу "Соціологія: теорія,... Posted by Оксана Онищенко on 9 жовтня 2015 р.

Мова йде про матеріал такого собі кандидата юридичних наук О. Лопати. У своїй статті, яка називається "Луганськ: спекотне літо 2014 року", автор шельмует Революцію гідності і Збройні сили України, звинувачуючи їх у геноциді та використанні заборонених міжнародним правом засобів і методів ведення війни.

Революцію гідності пан Лопата називає державним переворотом і пояснює: "під неї були випущені величезні гроші, а не тільки пряники Нуланд". "Основними її учасниками були маргінали з усієї країни, яким, власне, втрачати було нічого ... Маргінали дуже хотіли забрати майно не тільки у "донецьких", але і у "своїх" - "київських", "львівських", "рівненських" і т. п."

Про військові дії на Сході: "Сьогодні населення Донбасу систематично, в масовому порядку і з особливою жорстокістю знищується ВС і Нацгвардією України, в тому числі і шляхом застосування заборонених міжнародним правом засобів і методів ведення війни".

При цьому в передмові написано, що стаття дає "стереоскопічний погляд на проблему.

Цікаво, що в редколегії журналу представники провідних українських вищих навчальних закладів: КНУ ім.Шевченка, ХНУ Каразіна, Києво-Могилянської академії, НПУ Драгоманова і так далі.