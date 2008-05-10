Двоє людей загинули на каруселі в Луганську
09:52, 10 травня 2008Суспільство
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Вісім поранених
Вчора о 21.30 у Луганську в парку відпочинку "Дружба" сталося падіння каруселі «центрифуга», внаслідок чого загинуло двоє осіб (чоловік 1985 р.н. і дівчина 1991 р.н.) та 8 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причини падіння каруселі встановлюються.
На місці події працювали оперативні групи: Головного управління МНС у Луганській області, МВС, бригади швидкої медичної допомоги та співробітники прокуратури.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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