Двоє людей загинули на каруселі в Луганську

Вчора о 21.30 у Луганську в парку відпочинку "Дружба" сталося падіння каруселі «центрифуга», внаслідок чого загинуло двоє осіб (чоловік 1985 р.н. і дівчина 1991 р.н.) та 8 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, причини падіння каруселі встановлюються.

На місці події працювали оперативні групи: Головного управління МНС у Луганській області, МВС, бригади швидкої медичної допомоги та співробітники прокуратури.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.