Бойовики "ЛНР" заговорили про прямий діалог з Україною

"Якщо Україна знайде в собі сили самостійно вирішувати і робити, то це буде вже абсолютно інша Україна, з якою, в принципі, можна буде розмовляти", - заявив Дейнего на брифінгу, повідомляє РИА Новости.

За його словами, бойовики "ЛНР" розглянуть можливість договірних відносин з Україною".

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Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за її підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні ряд певних умов.

РИА Новости http://ria.ru/world/20151012/1300485237.html#ixzz3oLT9OZ7d