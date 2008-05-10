Через пустощі з вогнем загинули двоє дітей

Вчора в с. Комінтерн Козельщинського району Полтавської області в одноповерховому приватному житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 дітей (2004 та 2007 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем знищено меблі у кімнаті. Підрозділи Державної пожежної охорони МНС не викликалися, пожежу ліквідовано місцевим населенням.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС у Полтавській області.