Доповідь про причини катастрофи МН17 буде оприлюднено на військово-повітряній базі в Нідерландах

Як передає власний кореспондент УНІАН, доповідь на військово-повітряній базі Нідерландів Гілзе-Рейен (Gilze-Rijen) у вівторок представить голова Ради безпеки Чіббе Яустра (Tjibbe Joustra).

Під час презентації журналістам також буде продемонстрований фільм, зроблений на основі доповіді. Робити фото чи відео-зйомку під час доповіді заборонено. По завершенню журналісти отримають паперову копію документу.

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Крім того, пресі буде надана можливість відвідати реконструкцію МН17.

Як відомо, попередній звіт щодо причин катастрофи МН17 був оприлюднений 9 вересня, де причиною названа «враження від великої кількості об’єктів високої енергії із зовні літака».

«Пошкодження, які є на передньому фюзеляжі та на кабіні команди літака, вказують на враження від великої кількості об’єктів високої енергії іззовні літака. Характер пошкоджень, які є у передньому фюзеляжі та секції кабіни літака, не вказують на пошкодження, які можна очікувати від будь-якої відомої відмови режиму літака, його двигунів чи системи. Той факт, що багато уламків лайнера розкидані по великій території, свідчить про те, що літак зазнав ушкоджень у повітрі. Базуючись на попередніх отриманих даних, немає ознак будь-яких технічних чи операційних проблем літака чи команди. Пошкодження на його передній секції вказують на те, що літак був вражений великою кількістю об’єктів високої енергії іззовні. Скоріш за все, таке пошкодження призвело до втрати літаком цілісності, і він розпався під час польоту», - йдеться в попередніх висновках.

Боїнг рейсу МН17 зазнав катастрофи у небі на сході України 17 липня 2014 року. Всі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. Переважна кількість загиблих – громадяни Нідерландів.

Найбільш вірогідною версію трагедії називають ракету системи «Бук», яка була випущена з контрольованої сепаратистами території.

Наразі у Нідерландах триває два розслідування – перше визначить причини катастрофи, друге – має встановити та назвати винних.

Разом з тим, російська сторона вже критично висловилася щодо слідства, яке проводиться Радою безпеки Нідерландів, вказавши, що воно не є об’єктивним, але політично замовним. Росія наполягає на іншій версій трагедії, зокрема, на тому, що пасажирський літак був збитий українським винищувачем.