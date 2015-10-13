У Сімферополі збираються встановити пам'ятник на честь окупації Криму
07:29, 13 жовтня 2015Суспільство
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За словами лідера громадського руху "Об'єднаний молодіжний фронт" Миколи Шляміна, в окупованому Сімферополі буде встановлено пам'ятник на честь анексії Криму, що представляє собою відкриту книгу зі словами "Нас не перемогти, нас не розняти, історію Криму нам разом писати", яку тримають фігури росіянина, українця і татарина.
REUTERS
Про це пишуть "Известия".
"У Росії і Криму - спільна історія, єдиний народ, а нині ще й шлях розвитку, який ми проходимо разом. Ми не дарма вибрали Сімферополь - місто знаходиться в центрі півострова і здавна об'єднує Росію і Крим. До того ж у багатьох початок подорожі по Криму починається саме з Сімферополя, там розташований аеропорт", - підкреслила співголова центрального штабу "Об'єднаного молодіжного фронту" Ксенія Гусєва.
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Шлямін зазначив, що проект протягом жовтня буде відправлений на узгодження в уряд Російської Федерації, а установка намічена на 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, Крим і Севастополь анексовано Росією 20 лютого 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила цю дату початком тимчасової окупації півострова.
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