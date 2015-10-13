У Сімферополі збираються встановити пам'ятник на честь окупації Криму

Про це пишуть "Известия".

"У Росії і Криму - спільна історія, єдиний народ, а нині ще й шлях розвитку, який ми проходимо разом. Ми не дарма вибрали Сімферополь - місто знаходиться в центрі півострова і здавна об'єднує Росію і Крим. До того ж у багатьох початок подорожі по Криму починається саме з Сімферополя, там розташований аеропорт", - підкреслила співголова центрального штабу "Об'єднаного молодіжного фронту" Ксенія Гусєва.

Шлямін зазначив, що проект протягом жовтня буде відправлений на узгодження в уряд Російської Федерації, а установка намічена на 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, Крим і Севастополь анексовано Росією 20 лютого 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила цю дату початком тимчасової окупації півострова.