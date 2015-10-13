Порошенко вручив державні нагороди 9 учасникам АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія нагородження відбулася у приміщенні Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Кремінна в ході робочої поїздки Порошенка до Луганської області .

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Нагороди військовослужбовці отримали за проявлену мужність, героїзм та професіоналізм під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, йдеться в повідомленні.

Серед нагороджених: старший солдат Володимир Перепелиця, старший лейтенант Олександр Недобитко, солдат Володимир Власенко, капітан Максим Польовий, підполковник Андрій Шевченко, солдат Раміл Алігула Огли Оруджев, старший солдат Артур Гонцов, старший сержант Павло Житар та капітан Олександр Плотников.