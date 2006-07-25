На три роки засуджено директора школи, який вдарив учня

Ковпаківський районний у місті Суми суд визнав директора школи №19 обласного центру винним у перевищенні ним службових повноважень і встановив, що 18 січня ц.р. він застосував фізичну силу до учня. За словами постраждалого, директор схопив його за вухо і вдарив по голові.

Як передає кореспондент УНІАН, суд виніс рішення позбавити директора школи волі на три роки, але відстрочив покарання на рік. Постраждалий та його мати отримають також по 500 грн. за моральну шкоду.