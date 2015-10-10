У полоні бойовиків перебуває 153 особи - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.

“Станом на сьогоднішній день в полоні у бойовиків знаходиться 153 людини, 801 рахується як зникла безвісти”, - сказав Грицак.

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При цьому він висловив сподівання, що у найближчий час українській стороні вдасться звільнити полонених.

«Ця робота (переговори про звільнення полонених - УНІАН) практично не припиняється, перемовини ведуться щоденно і сьогодні, зокрема, безпосередньо на лінії зіткнення знаходиться троє наших офіцерів, один волонтер сьогодні зранку виїхав для спілкування у Донецьк і сподіваюсь, що перемовини матимуть успіх”, - зазначив Грицак.

к повідомляв УНІАН, 7 жовтня Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко заявляла, що в полоні у бойовиків залишається 153 особи.

Вона також уточнила, що серед цих полонених 62 людини — це цивільні особи, а інші — військовослужбовці.