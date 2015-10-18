Капітана затонулого в Затоці катера затримали

Про це повідомив заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе, передає кореспондент телеканалу "112 Україна".

Сьогодні в Затоці перекинувся і затонув пасажирський катер "Іволга". Рятувальники знайшли 12 тіл загиблих, ще близько 20 постраждали. Всього на катері могли знаходитися від 32 до 39 осіб. На даний момент упізнані тіла трьох загиблих.

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За попередніми даними, причиною аварії катера міг стати шторм.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що затонулий катер був приватним плавзасобом. У момент аварії він був перевантажений. Перекинувся приблизно в кілометрі від берега. Пошуки людей на місці аварії катера тривають.