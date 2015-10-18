Недбалість капітана та перевантаженість катера: стали відомі причини аварії "Іволги" в Одеській області

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Кабінету міністрів країни, з посиланням на голову урядової комісії з розслідування причин трагедії віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

«Після отримання повідомлення про трагедію судна «Іволга» всі служби, які відповідають за рятувальні операції, на чолі з Державним морським координаційним рятувальним центром, приступили до роботи. Саме це і дало можливість врятувати більшість потерпілих. З 36 осіб, які за попередніми даними, перебували на судні, врятовано 22 особи, 14 – загинуло», - цитується у повідомленні Зубка.

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За його словами, урядова комісія продовжує працювати над детальним розслідуванням причин трагедії, яке «повинно чітко встановити винних у цій трагедії, визначити інструкції та рекомендації щодо уникнення подібних трагедій у майбутньому, а також підсилити роботу на транспорті для підсилення безпеки пасажирських перевезень».

«На цей час встановлено, що судно «Іволга» перебуває в приватній власності. Воно вийшло в море з приватної бази в порушення всіх можливих інструкцій і вимог. Найперше – була перевищена кількість осіб, яку може перевозити плавзасіб такого типу . Це судно розраховане на 12 пасажирів, включаючи трьох членів команди. Порушуючи процедуру, судно вийшло в море перевантаженим – замість 12 осіб на ньому було 36, не зі свого причалу, без проведення попереднього огляду, без запису в черговому журналі»,- повідомив урядовець.

«Єдине, що було зроблено, це сповіщено Державну прикордонну службу про вихід в море. Решта обов’язкових інструкцій була порушена», - наголосив Зубко.

Крім того, за словами голови урядової комісії, на рівні області буде створено штаб цивільного захисту, який за дорученням уряду буде здійснювати і проводити контроль та перевірки ліцензійних суден, контроль сертифікатів капітанів, контроль за всіма базами, з яких може відбуватись вихід в море. Також уряд доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі невідкладно розробити проект акту Кабінету Міністрів про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для надання допомоги потерпілим і сім’ям загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Чорному морі, в селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, катер «Іволга», на борту якого було 36 осіб, перевернувся. Загинули 14 осіб.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

У зв'язку з трагедією за розпорядженням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка створено слідчу комісію, яку очолив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

В Одеській області оголошено жалобу.