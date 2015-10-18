Аварія катера в Затоці: затонуле судно піднімуть, щоб переконатися у відсутності нових жертв

Про це заявив віце-прем'єр України, голова прав комісії з розслідування аварії судна Геннадій Зубко, передає ТСН.

Рятувальники хочуть переконатися, що на судні дійсно перебували 36 осіб, як це було заявлено капітаном, а не більше, повідомив він.

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"Зараз прийнято рішення комісії, не чекаючи дозволу власника судна, яке зараз перебуває за півтора кілометра від берега, продовжувати рятувальну операцію. Підняти це судно, транспортувати його до берега і переконатися ще раз, що дійсно та кількість людей, яка є, зі слів капітана, на борту, є такою, тому що ми сьогодні не впевнені, що там ще хтось на судні не залишився", - сказав Зубко.

Глава комісії також додав, що рятувальна операція закінчиться тоді, коли судно буде відбуксоване до берега.

Крім того, віце-прем'єр подякував рятувальникам, які, за його словами, запобігли збільшенню кількості загиблих.

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"З моменту виникнення ситуації о 15:38 і до моменту госпіталізації до Білгород-Дністровської обласної лікарні минуло 2 години 40 хвилин. О 18.20 вже були госпіталізовані. Час, за який було врятовано постраждалих, був мінімальний у всіх інструкціях", - зазначив він.

Зубко додав, що завдяки злагодженій роботі ДСНС, морського рятувального центру та інших служб вдалося запобігти збільшенню смертей, тому що температура води була низькою (10-12 градусів) і довго б там люди не протрималися.

Як повідомляв УНІАН, аварія катера "Іволга" сталася 17 жовтня близько 15:30 в Затоці Одеської області. За останніми даними, загинули 14 з 36 пасажирів.