Через підрив на міні госпіталізовано мешканку Авдіївки
11:42, 20 жовтня 2015Суспільство
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У понеділок в зоні АТО через підрив на міні було травмовано мешканку Авдіївки (Донецька область).
Мешканка Авдіївки підірвалася на міні / irivne.info
Про це повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.
За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу, 19 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції постраждала 1 цивільна особа.
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Мешканку Авдіївки з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовано до травматологічного відділення центральної районної лікарні.
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