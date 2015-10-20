Через підрив на міні госпіталізовано мешканку Авдіївки

У понеділок в зоні АТО через підрив на міні було травмовано мешканку Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу, 19 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції постраждала 1 цивільна особа. Читайте такожВ Авдіївці виявлено склад з великою кількістю мінометних мін Мешканку Авдіївки з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовано до травматологічного відділення центральної районної лікарні.

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