Через підрив на міні госпіталізовано мешканку Авдіївки

11:42, 20 жовтня 2015
Суспільство
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У понеділок в зоні АТО через підрив на міні було травмовано мешканку Авдіївки (Донецька область).

Мешканка Авдіївки підірвалася на міні / irivne.info

Про це повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за минулу добу, 19 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції постраждала 1 цивільна особа.

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Мешканку Авдіївки з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовано до травматологічного відділення центральної районної лікарні.

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