Рудольф Джуліані приїхав запропонувати реформи для Києва

Кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО заявляє, що екс-мер Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛІАНІ приїхав не агітувати за нього, а запропонувати реформи для української столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО заявив на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Р.ДЖУЛІАНІ приїхав на моє запрошення запропонувати ряд реформ, які необхідні Києву… Він не закликає голосувати за Віталія КЛИЧКА, він пропонує реформи», - сказав кандидат у мери.

У свою чергу, відповідаючи на запитання про готовність у разі перемоги В.КЛИЧКА на виборах сприяти припливу інвестицій до Києва, Р.ДЖУЛІАНІ сказав: «Хто б не виграв, чи пан КЛИЧКО, чи інший кандидат, необхідно займатися просуванням інвестицій до Києва».

На думку екс-мера Нью-Йорка, єдиною перешкодою на шляху до залучення інвестицій може стати корупція.

Довідка УНІАН. Мер Нью-Йорка з 1994 по 2001 рік Р.ДЖУЛІАНІ погодився стати радником кандидата в мери Києва В.КЛИЧКА. Очікується, що Р.ДЖУЛІАНІ та його команда допоможуть В.КЛИЧКУ інноваційними технологіями вирішити дорожньо-транспортні проблеми, оновити інженерні комунікації, покращити системи управління містом.

13 травня Р.ДЖУЛІАНІ приїхав до Києва на запрошення В.КЛИЧКА.