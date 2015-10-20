СБУ затримала терориста з банди "Восток"

Як повідомляє прес-служба СБУ, уродженець Запоріжжя в серпні цього року виїхав до Туапсе (Краснодарський краю Росії), де пройшов курс військової підготовки у базовому таборі терористів. Зловмисник також підписав контракт з незаконним збройним формуванням, за яким мав отримувати 10 тисяч російських рублів щомісяця.

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На території України, що тимчасово підконтрольна терористам, він залучався до охорони табору, будівництва фортифікаційних споруд та чергування на блокпостах.

У зв'язку з невиплатою грошей бойовик самовільно залишив базу терористів та вирішив повернутися до Бердянська, місця постійного проживання.

При спробі незаконного перетину лінії розмежування він був затриманий співробітниками військової контррозвідки СБУ. Триває слідство.