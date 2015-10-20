На Луганщині СБУ припинила незаконні пасажирські перевезення через Росію

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що зловмисники організували незаконний канал перевезень громадян за маршрутами Луганськ – Сєверодонецьк та Рубіжне через територію Росії. Транспорт з Луганська через тимчасово неконтрольований Україною пункт пропуску "Ізварине" прибував до селища Чорткове Ростовської області РФ. Потім пасажири пішки переходили російсько-український кордон.

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Завдяки активній протидії СБУ, організатори були змушені змінити "тактику". В українському Міловому на пасажирів чекали замість автобусів невеликі мікроавтобуси, щоб імітувати приватну поїздку громадян. Правоохоронці затримали три автомобілі, які незаконно перевозили 24 пасажирів.

«Вартість одного квитка становить 500 гривень. Усі кошти від незаконних перевезень акумулювалися у Луганську. Частина з них у вигляді "податків" направлялася до "бюджету ЛНР" та використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань терористів», - зазначили у прес-центрі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби вилучено.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації незаконних перевезень.