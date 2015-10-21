Кабмін пропонує штрафувати за неналежне використання Державного прапора

Про це йдеться в тексті урядового законопроекту "Про Державний Прапор", який був розміщений на сайті Верховної Ради, передає 112 Україна.

Згідно з текстом законопроекту, Державний прапор складається з двох рівних частин: верхня – синього кольору, нижня – жовтого кольору. "У разі його встановлення чи підняття одночасно з прапорами іноземних держав, він розміщується ліворуч або в центрі. Якщо український прапор розташовується зліва від прапорів іноземних держав, то наступні за ним прапори розташовуються в алфавітному порядку, згідно з українською назвою держав, починаючи від українського прапора", - йдеться в тексті документа.

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Документом також забороняється використання зображення українського прапора або його імітація в рекламі. Передбачається присяга на вірність Україні та прапору, яку учні загальноосвітніх закладів приносять протягом навчального року, а Президент і чиновники – у день Державного прапора. Присяга приноситься стоячи, поклавши руку на ліву частину грудей.

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Нагадаємо, проект закону про Державний прапор України під номером 3334 був зареєстрований у Верховній Раді 16 жовтня. Ініціатором документа є прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "Переконаний, що український парламент підтримає ініціативу уряду щодо введення в статус закону про Державний прапор України і введення присяги Державного прапора, яка буде складатися і учнями, студентами, державними службовцями", - заявив Яценюк, анонсуючи цей закон.