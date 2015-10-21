Жителі столиці вважають нову поліцію ефективною службою - опитування

Про це свідчать результати опитування дослідної компанії TNS, передає "Новое время".

17% опитаних вважають новий патруль ефективним і підтверджують, що порядку в містах стало більше. Ще 35% респондентів наголошують, що ця служба трохи ефективніша, проте не може реалізуватися повністю.

Разом з тим, за даними опитування, 81% жителів столиці вважають поліцію в цілому ефективною службою.

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Водночас, у західних областях більше тих, хто вважає поліцію ефективною службою, яка не може реалізуватися повністю (45%).

Жителі східних областей частіше називають поліцію абсолютно неефективною службою (6%), а також вказують, що нічого не знають про діяльність поліції (24%).

Опитування проводилося з 21 по 29 вересня. Було опитано 1000 осіб у всіх регіонах України.