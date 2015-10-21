У Краматорську може з'явитися парк сучасної скульптури

Як повідомляє 6264.com.ua, мова йде про колони, висотою 4,5 метра, на яких будуть розміщені фігури скіфської культури, які були знайдені у вигляді зображень на золотих прикрасах, глиняному посуді, натільних наколках і т. п.

Відзначається, що за задумом архітекторів ці конструкції повинні прикрасити вхід у Парк сучасної скульптури. Скульптури, як і пам'ятник Мамаю, виготовлені з інкерманського вапняку.

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Члени виконавчого комітету одноголосно дали свою згоду на розміщення архітектурних композицій.