Українська статистика є європейською на дві третини

Державний комітет статистики України розробив проект Стратегії розвитку державної статистики до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Держкомстату Олександр ОСАУЛЕНКО під час міжнародної конференції «Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року», яка проходить 14-15 травня в Києві.

Як повідомив на конференції перший заступник голови Держкомстату Вадим ПІЩЕЙКО, мета Стратегії - створення базису для стабільного розвитку системи державної статистики України шляхом її комплексного реформування для повнішого задоволення інформаційних потреб суспільства в якісній статистичній інформації.

Крім того, одна з основних цілей - гармонізація статистичної інформації з міжнародними вимогами і стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн-претендентів на членство в Євросоюзі.

Завдання Стратегії - поліпшення взаємодії органів держстатистики з користувачами шляхом підвищення рівня доступності і зрозумілості статистичних даних і методології їх складання, встановлення партнерських взаємин з респондентами, а також адаптація нормативно-правової бази в галузі статистики до вимог ЄС.

Як повідомив О.Осауленко, згідно з проведеними дослідженнями, галузь статистики в Україні на дві третини відповідає вимогам Європейського Союзу, а решта буде реформована за найближчі роки.

У конференції беруть участь представники Євростату, Світового банку, Європейської асоціації вільної торгівлі, а також представники національних статистичних служб Словенії, Іспанії, Росії. Також в конференції беруть участь представники українських органів влади.