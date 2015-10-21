Військові розмінували ЛЕП, що живить насосну станцію каналу "Сіверський Донець-Донбас"

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні наші сапери розмінували територію в районі високовольтної лінії електропередач, яка живить насосну станцію водогону Донбас–Сіверський Донець. Цей водогін сьогодні працює не на повну потужність, через що жителі Маріуполя, Авдіївки та багатьох інших міст Донбасу мають перебої з водою. Після розмінування до роботи візьмуться ремонтники", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, 20 жовтня у КП "Вода Донбасу" повідомили, що працівників не допускають до ремонту цієї лінії електропередач, через що Донецьк і Маріуполь можуть лишитися взимку без води.