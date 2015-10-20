Донецьк, Маріуполь та Горлівка можуть залишитися взимку без води

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства.

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"Ремонтні бригади КП "Компанія "Вода Донбасу", як і раніше, не можуть отримати допуск для виконання відновлювальних робіт на ділянці каналу Сіверський Донець-Донбас від насосної станції третього підйому до балки Шуми", - підкреслюють в прес-службі.

Відзначається, що провести відновлювальні роботи на цій ділянці трубопроводу необхідно якнайшвидше, оскільки від цього залежить стабільна робота каналу в зимовий період.

"Якщо ці роботи не будуть виконані найближчим часом, під загрозою опиниться водопостачання Донецька, Горлівки, Макіївки та прилеглих населених пунктів, а також Маріуполя", - повідомили у "Воді Донбасу".

До цих пір не отримали допуск для виконання відновлювальних робіт на лінії електропередачі 110 кВ, від якої здійснюється електропостачання комплексу насосних станцій третього підйому каналу СДД.

Крім того, складною залишається ситуація з водопостачанням селища Оленівка. Більше трьох місяців тому в результаті обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, від якої здійснюється електропостачання водопровідної насосної станції.

Додамо, що бойовики також не надали ОБСЄ інформації про відвід важкого озброєння, хоча з сьогоднішнього дня він повинен був початися на Дебальцевському напрямку. У свою чергу українські військові заявляють, що в районі Артемівська відведення танків завершено.