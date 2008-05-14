Ціни на залізничні квитки сягнули межі (опитування)

Українці не готові платити більше за залізничні квитки. Це висновок дослідження, яке сьогодні представив на прес-конференції в УНІАН консорціум «Менеджмент консалтинг груп» (МКГ).

За словами соціолога консорціуму МКГ Анатолія МЕЛЬНИЧУКА, головною метою дослідження було з`ясувати співвідношення наявного рівня цін і якості пасажирських перевезень у потягах.

Під час дослідження телефоном бути опитано 1200 осіб у 25 областях, а також у Києві та Сімферополі.

З`ясувалося, що майже чверть (23,3%) опитаних не готові платити більше за поїздку в потязі за жодних умов, 31,8% респондентів згодилися б платити більше, але за умови поліпшення технічного стану вагонів, 26,1% - тільки за умови поліпшення рівня обслуговування пасажирів, трохи більше 20% - за умови поліпшення матеріального забезпечення «Укрзалізниці» (постільна білизна тощо).

Половина опитаних вважає, що на поліпшення сервісу необхідно суттєво збільшити витрати, 38% вважають, що витрати можна збільшити трохи, 13% вважають, що додаткові витрати для поліпшення сервісу взагалі не потрібні.

Водночас тільки 6,4% опитаних готові платити більше за квитки для поліпшення сервісу, більше половини (54,7%) респондентів вважають, що поліпшувати сервіс потрібно за рахунок державних коштів.

За словами керівника аналітичної групи консорціуму МКГ Дмитра ПОДТУРКІНА, державі потрібно шукати альтернативні джерела поліпшення якості пасажирських перевезень, оскільки для багатьох громадян ціни на квитки є максимальними.

«Дуже важлива цифра 23,3% - це ті, хто не готовий платити більше за жодних умов», - наголосив він. На думку аналітика, це підтверджує соціальну функцію, яку повинна виконувати «Укрзалізниця». Подальше підвищення цін може призвести до того, що пасажир "піде від «Укрзалізниці», особливо враховуючи появу на ринку авіаперевізників-дискаунтерів".

Як повідомив Д.ПОДТУРКІН, наступне дослідження МКГ планує провести щодо транзитних вантажоперевезень.

Нагадаємо, це дослідження МКГ є четвертим, три попередніх також стосувалися пасажирських залізничних перевезень.